Piano Mattei per l’Africa | da scatola vuota può diventare un’opportunità?

(Di martedì 13 febbraio 2024) di Francesco Petrelli* A pochi giorni dalla Conferenza Italia-Africa e dalla presentazione del molto reclamizzato “” del governo Meloni, è utile provare a capire se il progetto funzionerà o resterà solo una “”. In altre parole, verrà sostanziato da politiche che possano contribuire davvero allo sviluppo del continente africano? Purtroppo, le premesse sin qui non sono delle migliori. Un problema di metodo: il coinvolgimento dei partner Sebbene il principio di un rapporto paritario e non predatorio sia stato più volte ribadito, stupisce la mancanza di un processo di consultazione e coinvolgimento dei partner africani, come pubblicamente sottolineato dal Presidente dell’Unione africana Moussa Faki. Un’osservazione che ha prodotto non pochi imbarazzi. Neanche gli attori del “sistema italiano della ...

