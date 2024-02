Piano Mattei | l’ambasciatore del Senegal | “Ottimo lavoro | ma quale neocolonialismo”

(Di martedì 13 febbraio 2024) “Con ilapriremo un nuovo capitolo” nelle relazioni con l’Italia. Apprezziamo davvero quest’idea e pensiamo che sia il miglior modo per cooperare. E apprezziamo anche i settori che sono stati proposti dall’Italia. Agricoltura, energia, trasformazione digitale sono molto importanti per l’Africa”. Cosìdela Roma, Ngor Ndiaye, in una lunga intervista all’Adnkronos nellamanifesta soddisfazione per la nuova postura internazionale del governo Meloni che guarda al Mediterraneo. Il diplomatico definisce molto interessanti “la struttura, i principi e le linee guida del, che aprono la strada a una “partnership vantaggiosa per entrambe le parti”.plaude al...

