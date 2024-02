Piagnisteo napoletano | Feltri incendiario | a valanga sul caso Geolier

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 13 febbraio 2024) Sembra non voler finire più questo festival di Sanremo 2024, (forse) l'ultimo di Amadeus, caratterizzato da polemiche e proteste, come in realtà quasi tutte le edizioni della gara canora dell'Ariston. A commentare in particolare il, il rappertelevotato in massa dai suoi concittadini ma affossato da stampa e radio che hanno decretato la vittoria di Angelina Mango, è Vittorioche nella sta "Stanza" su Il Giornale risponde alla domanda di un lettore sulle "solite ma vittimistiche accuse di razzismo contro i meridionali". Il direttore editoriale del quotidiano premette che ritiene il Festival "Inutile e noioso", con polemiche che si rinnovano ogni anno. "Stavolta a piagnucolare sono i napoletani che, non accettando, per campanilismo, la sconfitta del proprio cantante preferito, ...