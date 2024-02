Petrolio | le sanzioni Usa rallentano le esportazioni russe E sul gas…

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 13 febbraio 2024) Tanto della capacità russa nel continuare la guerra d’aggressione contro l’Ucraina va ricondotta alledi idrocarburi, la voce di bilancio più importante per il Cremlino. Quello era l’obiettivo del tetto al prezzo delimposto dal G7 tra dicembre 2022 e febbraio 2023, che ha funzionato fino a un certo punto: da luglio l’indice Urals viaggia sopra il limite teorico di sessanta dollari. Stando agli ultimi dati, però, sta diventando sempre più difficile per la Russia evadere il sistema, perché i canali alternativi si fanno sempre meno percorribili. Nell’ultimo anno la Russia si è avvalsa della sua “flotta ombra”, circa un centinaio di vecchie petroliere che pur non soddisfando le necessità di esportazione le hanno permesso di spostare il greggio via mare, favorendo il trasbordo per occultarne la provenienza e, a tratti, aiutando le ...