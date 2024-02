Perde il controllo del paracadute e precipita nel lago | scatta l’operazione di salvataggio

Tempo di lettura: < 1 minutoHa perso il controllo della sua auto, forse perché era ubriaco: il mezzo si è ribaltato, è precipita to in un dirupo , ... (anteprima24)

Vittorio Menozzi è rimasto molto deluso dalle parole di alcuni inquilini del Grande Fratello , così che forse per la prima volta si è espresso in ... (anticipazionitv)

Giuseppe Papagni , 36 anni, è morto in un tragico incidente stradale durante una vacanza in Venezuela . L'ufficiale di bordo di Brindisi sarebbe ... (fanpage)

I Vigili del fuoco del comando distaccamento di Figline-Incisa Valdarno, sono intervenuti questa mattina, 13 febbraio 2024, nel comune di Figline Valdarno, in Piazza 25 Aprile, presso la struttura san ...Una vittima e due feriti: è questo il drammatico bilancio di uno scontro tra due auto avvenuto in nottata sulla Statale 107 Silana-Crotonese, all’altezza di contrada… Leggi ...Drammatico incidente sulla via Emilia, a Sanguinaro, poco dopo le 18 di lunedì. Un camion è finito fuori strada, travolgendo un muretto probabilmente per - ParmaPress24 ...