Perde con il Derthona la Polisportiva Basket

(Di martedì 13 febbraio 2024) Arezzo, 13 febbraio 2024 – Priva di Amatori e con Nasraoui e De Cassan a referto per onore di firma, la formazione di coach Garcia, laGalli, è costretta a cedere sul campo della capolista.prende subito il controllo della partita, conducendo fin dalle prime battute di gioco. Le piemontesi così blindano il primato, allungando a più quattro e ribaltando anche la differenza canestri. Per laGalli il rammarico di non aver potuto disputare una sfida così prestigiosa al completo.: Attura, Marangoni, Melchiori, Cerino, Premasunac San Giovanni Valdarno: Reggiani, Rossini, Lazzaro, Bocola, Petrova. Partono forti le piemontesi con Marangoni e Premasunac a segnare il 4-0. Bocola sblocca le toscane ma Attura e Gianolla confezionano il primo break sul 9-3 che obbliga Garcia al minuto ...

