Perché siamo tutti segretamente pazzi delle Rom Com

(Di martedì 13 febbraio 2024) A sentir parlare le persone, oggi la Rom Com (commedia romantica) sembrerebbe essere un genere cinematografico morto. In una discussione tra cinefili, non sentirai mai parlare di “Come farsi lasciare in 10 giorni”, “Notte brava a Las Vegas” o “Crazy, Stupid, Love”. Tuttavia, nei meandri della nostra intimità, ognuno di noi ha concesso qualche oretta della propria vita alla visione di questi film. Ecco . Rom Com: una corsa verso l’happy ending Negli ultimi anni ’90 e i primi 2000, il genere estremamente popolare della commedia romantica ha prevalso in tutta la storia del cinema. Il genere ha origini lontanissime e risale addirittura all’Antica Grecia e alle prime forme di narrazione. Si pensi alla mitologia greca: le infatuazioni e le vendette (a volte mortali), altro non sono che il precedente storicovicende tra gli enemies to lovers. E queste vicende ...