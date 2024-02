Perché lo stallo economico in Germania è una cattiva notizia anche per l’Italia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 13 febbraio 2024) Non migliora la situazione economica e industriale tedesca dove lo spettro della recessione si fa più intenso, mettendo a rischio posti di lavoro, imprese e settori interconnessi. Il primo punto di caduta, quello più vicino, potrebbe essere quello italiano, dove un certo sistema produttivo è legato strutturalmente a quello tedesco. In una lettera indirizzata a Olaf Scholz, la Cdu, che con la guida di Fredrich Merz (cancelliere ormai in pectore) è più vicina al mondo industriale di quanto non fosse la Spd, ha proposto un programma per combattere la recessione. Una criticità che si lega a doppia mandata alle difficoltà del governo federale, al cui interno la crisi di Spd e Verdi è un dato oggettivo. Le crisi tedesche Uno dei settori più in difficoltà è quello dell’edilizia, come dimostra l’ultima ricerca dell’Istituto Ifo che ha riscontrato un dato preoccupante e senza possibilità di ...