Perché le elezioni in Indonesia sono così importanti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 13 febbraio 2024) Se è vero come scrive Parker Novak sul “New Atlanticist” (il blog collettivo dell’Atlantic Council) che il tour elettorale internazionale di quest’anno è uno “stress test cumulativo per la democrazia in tutto il mondo”, allora vale la pena segnarsi un appuntamento oltre a quelli statunitense, indiano e russo: il voto in, che sarà domani, 14 febbraio. Alcuni dati per contestualizzare il Paese e la sua importanza a livello internazionale: l’è il più grande Paese musulmano al mondo, il quarto più grande per popolazione, e nel 2027 sarà la sesta economia globale (aspetto non indifferente, che porta tra l’altro a ragionamenti sul valore intrinseco di sistemi come il G7, ormai centro dell’Occidente ideale, e del rapporto tra il gruppo delle ipotetiche prime sette economie e il cosiddetto “Global South” a cui appartiene Giacarta). Duecento ...