Perché i team di F1 utilizzano livree di auto in carbonio nero

(Di martedì 13 febbraio 2024) Dopo che diversihanno lanciato le loro vetture per il 2024, un tema ricorrente che sta emergendo è l’aumento della fibra divisibile sulle nuove sfidanti. Dal 2022, anno dopo anno, gli appassionati di F1 hanno assistito al ritorno del colorenelledi quasi tutti i. Ma quello che sembra essereè in realtà“nudo”. In altre parole, si tratta di una parte della vettura priva di vernice o di qualsiasi tipo di rivestimento. Si tratta di una tendenza iniziata due anni fa, quando, in base ai nuovi regolamenti, le vetture lanciate erano molto più pesanti delle precedenti. Iche sono riusciti a rimanere al di sotto del peso minimo sono stati pochissimi. Limitando la quantità di vernice sulla ...