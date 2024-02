PERCHÉ I GP DI F1 IN BAHRAIN E ARABIA SAUDITA SI SVOLGONO DI SABATO?

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 13 febbraio 2024) La Formula 1 disputerà le prime due gare della stagione 2024 ilsera ine in. La stagione 2024 di Formula 1 vedrà il maggior numero di gare in un anno solare nella storia di questo sport. Squadre e piloti dovranno prepararsi a un record di 24 gare nel 2024. Tuttavia, l’inizio della stagione 2024 avrà una novità. Un tradizionale weekend di gara prevede che la gara si svolga di domenica. Ma non sarà così per le due gare di apertura a Sakhir e Jeddah. Il Gran Premio delsi svolgerà il 2 marzo, mentre il Gran Premio dell’avrà luogo il 9 marzo. Queste due date cadono di, il che significa che entrambe le gare si svolgeranno disera.di ...