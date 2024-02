Per Me – Roma

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 13 febbraio 2024) Per Me Vicolo del Malpasso, 9 – 00186Telefono: 06/6877365 Sito Internet: www.giulioterrinoni.it Tipologia: ricercata Prezzi: menù degustazione: 120/160€, antipasti 32/55€, primi 30€, secondi 46/52€, dolci 23/25€ Chiusura: mai OFFERTA Il ristorante “Per Me” di Giulio Terrinoni si trova in un incrocio “stellato” di vie, vista la vicinanza di altri due indirizzi di notevole rilievo gastronomico, come Il Pagliaccio e Pipero. Da sempre lui lavora i prodotti del mare in modo magistrale, cercando di sfruttare tutto del pesce, come testimoniato dal suo “quinto quarto” di mare che non manca mai nel menù, reinterpretando alcune ricette classiche della cucina italiana. La carta si apre con tre percorsi degustazione – Primi Passi a 120 euro, Testa, Mani e Cuore a 160 euro e Think Green, completamente vegetariano, a 120 euro – per poi cedere il passo alle singole ...