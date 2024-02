Per la festa degli innamorati non solo abiti sexy o da sera ma anche look casual illuminati da dettagli preziosi

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 13 febbraio 2024) Quando si pensa al classicoper San Valentino, si immaginanocorti o lunghi ultra femminili e, in rosso o in nero. Chi l’ha detto però che questo sia l’unico modo di vestirsi per la? Ci sono infatti tantissime copie che decidono di celebrare il loro amore in contesti più informali che richiedono quindi unmeno appariscente. Il massimo sarebbe vestirsi bene, in maniera non troppo diversa da come si fa di solito, ma includendoun tocco che sia in linea con lata di San Valentino. Sembra complicato ma non lo è affatto. Anzi. È uno di quei casi dove, con poco sforzo, si ottiene un ...