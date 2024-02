Pensiero stupendo | il significato della canzone di Patty Pravo

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ildi, hit del 1978 disi riferisce ad un rapporto sessuale a tre fra due donne e un uomo. Secondo un’altra teoria, però, la, una delle più sensualicantante, potrebbe parlare anche di una fantasia lesbo da parte di una ragazza che mentre fa l’amore col compagno, immagina di essere sfiorata e toccata da un’altra donna. Scritta nel 1974 da Oscar Prudente, e successivamente rimaneggiata da Ivano Fossati, autore del testo, laera in origine destinata a una cantante francese, Jeanne Mas. La quale però non soddisfò i discograficiRCA. Allora, dopo un altro rifiuto da parte di Loredana Bertè, fu proposta ache la trasformò in ...