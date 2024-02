Pechino | ' fermare l' operazione militare a Rafah al più presto'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) La Cina ha chiesto a Israele dil'"il piùpossibile". Lo afferma un portavoce del ministero degli Esteri in un comunicato. "La Cina... si oppone e condanna le azioni che danneggiano i civili e violano il diritto internazionale", si legge nella nota.esorta Israele a "le sue operazioni militari il prima possibile e fare ogni sforzo per evitare vittime civili innocenti.. .per prevenire un disastro umanitario più grave nella zona di".