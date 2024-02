Pechino Express 2024 | quando inizia La Rotta del Dragone

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ormai ci siamo,Ladelsta per partire: il programma di Skyil 7 marzocon tantissime novità. La conduzione del reality show sarà affidata ancora una volta a Costantino della Gherardesca che sarà affiancato da un nuovo protagonista cioè Fru dei The Jackal. Le coppie in gara sono le seguenti: Damiano e Massimiliano Carrara Eleonora e Fabio Caressa Paolo Cevoli e Elisabetta Garuffi Artem e Antonio Orefice Nancy Brilli e Pierluigi Iorio Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi Kristin Ghedina e Francesca Piccinini Insomma ce ne sarà per tutti con protagonisti del mondo della tv, dello sport, della musica e anche del cinema per poter attirare un target sempre più ampio. I concorrenti si ...