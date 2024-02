Pechino Express 2024 | La rotta del Dragone | nuova stagione al via dal 7 marzo

Leggi tutta la notizia su italiasera

I fan dipossono prepararsi per un'altra avventura indimenticabile, poiché il famoso reality show di viaggio è pronto per il suo ritorno sullo schermo con unaal via dal 7. Con la sua formula unica che mescola viaggi, competizione e scoperta culturale,continua a catturare l'immaginazione del pubblico di tutto il mondo. In questa, condotta da Costantino Della Gherardesca affiancato dall'inviato speciale Fru dei The Jackal, i concorrenti affronteranno un viaggio emozionante lungo la 'del' tra Vietnam, Laos e Sri Lanka. Con una combinazione di città affollate, paesaggi rurali e luoghi remoti, i partecipanti saranno sfidati a navigare attraverso una varietà di ambienti e a superare ostacoli unici lungo il percorso. Otto le coppie di concorrenti che si sfideranno nel corso delle 10 puntate in prove fisiche e mentali, faticosi autostop e incontri emozionanti. La dinamica tra i membri delle squadre sarà fondamentale per il loro successo nel superare le prove e raggiungere l'obiettivo finale. A sfidarsi saranno: Fabio Caressa e la figlia Eleonora; Damiano Carrara e il fratello Massimiliano; Artem e Antonio Orefice da Mare Fuori; Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi; Nancy Brilli e Pierluigi Iorio; Kristian Ghedina e Francesca Piccinini; Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo; Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi. Con la sua miscela di avventura, competizione e esplorazione culturale,continua a essere uno dei reality show più amati e apprezzati in tutto il mondo. Lapromette di offrire ancora una volta un'esperienza coinvolgente e indimenticabile per i concorrenti e gli spettatori, confermando il suo status di icona televisiva nel panorama dei programmi di viaggio. Appuntamento alle ore 21.15, in esclusiva su Sky, in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.