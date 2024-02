Pavimenti SPC al mq | la guida ai prezzi rapida per calcolare quanto spenderai

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il pavimento SPC è una scelta popolare per chi cerca un pavimento in vinile resistente, macosta al mq? Ecco cosa sapere a riguardo. Scegliere un pavimento nuovo può essere un’operazione non rapidissima. Tante le possibili soluzioni sul mercato, come iin parquet, ceramica, in marmo, in resina o in grès porcellanato – ma sono soltanto alcuni esempi – e tanti i fattori da prendere in considerazione come lo stile e il design del pavimento, che dovrà possibilmente adattarsi allo stile complessivo della stanza o ambiente in cui sarà installato, oppure le capacità di resistere all’usura e all’azione di graffi, umidità e quant’altro. Idel pavimento SPC al metro quadrato, ecco cosa sapere (Pixabay)Anche colore e finitura sono elementi in grado di influire in modo marcato sull’aspetto e l’atmosfera di un ambiente e ...