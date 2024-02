Paventi | «A Roma una conferma L’Inter si sente padrona del destino delle sfide!»

(Di martedì 13 febbraio 2024) Andreaspiega in maniera precisa lo stato fisico e psicologico del, riportando le sensazioni dopo la vittoria in rimonta contro la. Di seguitovento del giornalista su Sky Sport 24. AUTOSTIMA – L’atteggiamento delè sempre più convincente e lo sottolinea Andrea: «Simone Inzaghi si aspettava unamolto diversa da quella affrontata all’andata. Lui e lo staff avevano studiato molto i videotre gare con Daniele De Rossi in panchina per studiare i movimenti, gli inserimenti, il lavoro che Pellegrini sta facendo i maniera differente. Ecco perché quel tipo di lavoro che ha fatto Nicolò Barella uno se lo poteva aspettare. Nel primo tempoè andata in difficoltà, nella ripresa ha alzato ...

