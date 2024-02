Paura Crosetto, ricoverato d’urgenza: le sue condizioni (Di martedì 13 febbraio 2024) Paura per Guido Crosetto, l’attuale ministro della Difesa si trova ricoverato d’urgenza in ospedale: le sue condizioni La notizia ha iniziato a diffondersi solamente negli ultimi minuti e che scuote il governo. L’attuale ministro della Difesa, Guido Crosetto, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. Il tutto è accaduto nel cuore della notte. Secondo quanto riportato da fonti vicine pare che si tratti di una sospetta pericardite. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto (Ansa Foto) Notizie.comA comunicare il tutto il ministero della Difesa con una nota che recita così: “A seguito di un dolore perdurante da lunedì mattina, il ministro Crosetto si è presentato (solo ed a piedi) al pronto soccorso del San Carlo di Nancy, ... Leggi tutta la notizia su notizie (Di martedì 13 febbraio 2024)per Guido, l’attuale ministro della Difesa si trovain ospedale: le sueLa notizia ha iniziato a diffondersi solamente negli ultimi minuti e che scuote il governo. L’attuale ministro della Difesa, Guido, è statoin ospedale. Il tutto è accaduto nel cuore della notte. Secondo quanto riportato da fonti vicine pare che si tratti di una sospetta pericardite. Il ministro della Difesa, Guido(Ansa Foto) Notizie.comA comunicare il tutto il ministero della Difesa con una nota che recita così: “A seguito di un dolore perdurante da lunedì mattina, il ministrosi è presentato (solo ed a piedi) al pronto soccorso del San Carlo di Nancy, ...

