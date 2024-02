PATTY PRAVO | A MODO MIO | RAI3 CELEBRA UN’ICONA DELLA MUSICA TRA PUBBLICO E PRIVATO

A modo mio - Patty Pravo - il documentario sulla cantante stasera in tv : le anticipazioni Va in onda oggi, martedì 13 febbraio 2024, in prima visione su Rai 3, un documentario dal titolo "A modo mio - Patty Pravo". Diretto da Duccio ... (today)

Mameli - Champions o l’omaggio a Patty Pravo? La tv del 13 febbraio Per la prima serata in tv, martedì 13 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia”. La Prima ... (bergamonews)

A modo mio – Patty Pravo : tutto sul film documentario dedicato alla cantante Una delle interpreti più originali del panorama musicale italiano degli ultimi decenni, è la protagonista di una prima serata Rai decisamente ... (superguidatv)