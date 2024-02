Patente digitale | in arrivo entro il 2024

La novità è attesa (in ritardo sul programma iniziale) quest'estate e si potrà sfruttare nell'app Io (wired)

Patente digitale su IT Wallet : quando arriva e come cambieranno le regole

Roma, 29 gennaio 2024 - Patente digitale su IT Wallet nel 2024: ma quando arriva? E come si ritira, in caso di infrazione? Sono tante le domande che ... (quotidiano)