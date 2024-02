Patate fritte surgelate richiamate dai supermercati per presenza di insetti | i lotti interessati

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il Ministero della Salute ha emanato una nota di richiamo per un lotto divendute in diversiin Italia. Il motivo, riferisce il dicastero, è legato alla possibiledi residui diall’interno del prodotto. Nella nota si legge il consiglio di non consumare il prodotto, nonostante sia congelato, e di riportarlo quanto prima al punto vendita per scongiurare qualsiasi problematica per il consumatore finale. Marchio erichiamati diQuello emanato dal Ministero della Salute nella giornata di lunedì 12 febbraio 2024 è un richiamo in via cautelativa, per possibilediin un intero lotto di...