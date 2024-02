“Past Lives” di Celine Song arriva nei The Space Cinema

(Di martedì 13 febbraio 2024)è il nuovo film “Da Non Perdere” che arriverà nei Thea San Valentino. “” è il film che segna il debutto alla regia died è il nuovo film “Da Non Perdere” che arriverà nei Thea San Valentino. Presentato al Sundance Film Festival 2023,

«Ero seduta lì tra questi due uomini che mi amavano in modi diversi, in due lingue diverse e due culture diverse. E io ero l'unico motivo per cui ... (panorama)

Nel film candidato all'Oscar, interpreta una donna che, per un caso del destino, non può amare l'uomo della sua vita. Nella vita, a quarant'anni, ... (vanityfair)

Ci si innamora di una persona in quanto tale o del ruolo che riveste nella propria vita in un momento specifico? E poi: si può amare chi non si ... (news.robadadonne)

Se non è il film dell’anno è sicuramente uno dei film di quest’anno. Anche se è appena iniziato. E questo anche se Past Lives in realtà viene dal 2023, la sua prima proiezione è stata un anno esatto f ...C’è un dichiarato nesso tra il film di Celine Song e !Se mi lasci ti cancello", in una sorta di rapporto rovesciato col tempo e la ricerca/negazione ...“Past Lives” è il film che segna il debutto alla regia di Celine Song ed è il nuovo film “Da Non Perdere” che arriverà nei The Space Cinema a San Valentino. Presentato al Sundance Film Festival 2023, ...