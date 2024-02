Partiti morosi | scattano le diffide | per il Pd record di arretrati

(Di martedì 13 febbraio 2024) Trentanei confronti di sedi di partito che risultano morose nei confronti di Ater Roma sono partite dall'inizio dell'anno e altre sette verranno inviate dall'azienda nei prossimi giorni. La richiesta è netta: pagare glientro trenta giorni, oppure Ater è pronta a intrapredere le vie giudiziarie. È l'inizio dell'attività di regolarizzazione avviata dal commissario Orazio Campo che, sull'onda della protesta montata dopo la pubblicazione dell'elenco dei, dovrebbe portare l'azienda a rientrare di circa un milione e mezzo di euro. In particolare, spiegano fonti di Ater, i destinatari delle prime trentasono per lo più il Partito democratico e qualche sede della «galassia» comunista e al contempo è in corso il recupero bonario di quattro locali, mentre su pochi altri ...

