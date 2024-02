Parigi 2024 | ufficializzati i primi sei atleti della squadra azzurra di judo alle Olimpiadi

E' una giornata importante per l'Italia del nuoto, la terza del Mondiale di Doha, che vede l'esordio di due pezzi da novanta della spedizione azzurra, Gregorio Paltrinieri che sarà impegnato nelle bat ...Sì, certo, Donald Trump non smette mai di solleticare la pancia degli americani che non abitano a New York, Boston o San Francisco, forse neppure a Los Angeles, ma quel che dice è esattamente quello ...Settimana di stop per la Serie A Fipic, con il campionato che riprenderà sabato 24 febbraio: appuntamento per i quarti di finale playoff di ritorno. Nel frattempo la Nazionale italiana di basket in ca ...