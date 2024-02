“Papà | mamma ti tradisce” Scoppia il finimondo e la 28enne infedele finisce in manette

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 13 febbraio 2024) Pubblicato il 13 Febbraio, 2024 A Sant’Antimo i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Giugliano hanno arrestato unaincensurata per maltrattamenti in famiglia. La donna, per evitare che i figli rivelassero al marito la sua infedeltà, li avrebbe picchiati e maltrattati più volte. La confessione choc dei figli al: “, ti” All’1-1-2 è arrivata una richiesta di aiuto per una lite in famiglia, anche se la richiesta di aiuto proveniva da un altro appartamento e non da quello segnalato. I militari sono entrati in casa dove hanno trovato un uomo, fuggito insieme ai suoi due figli all’ira della moglie che avrebbe rincorso i suoi familiari brandendo un paio di forbici fino al cortile condominiale. L’ira della donna sarebbe scaturita dal fatto che i due figli hanno ...