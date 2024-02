Papa Francesco alla Biennale d' arte a Venezia | un messaggio per rafforzare diritti umani | mondo carcerario e migranti

(Di martedì 13 febbraio 2024) E' la prima volta che unvisita un padiglione d'all'expo di. La visita diè stata annunciata stamattina ed è prevista per il 28 aprile. A...

Venezia - Domenica 28 aprile 2024 Papa Francesco si recherà in visita a Venezia . Il Santo Padre visiterà il padiglione della Santa Sede alla Biennale ... (ilgazzettino)

VENEZIA | PAPA FRANCESCO A VENEZIA IL 28 APRILE 13/02/2024 VENEZIA – E’ una giornata storica per Venezia: poche ore fa l’annuncio che Papa Francesco sarà in laguna il prossimo 28 aprile per visitare il Padiglione della Santa Sede alla Biennale d’Ar ...

