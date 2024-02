Panchina Milan | Antonio Conte tornerà in Serie A ma al…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 13 febbraio 2024), il futuro di Pioli è ancora incerto ma l’ipotesi di vederein rossonero è difficile: l’ex Inter peròinA Il futuro delladelè ancora incerto. Stefano Pioli ha un contratto in scadenza nel 2025, ma tutto è da decidere. Se da una parte si vuole voltare pagine e cambiare aria, dopo oltre 220 panchine in rossonero per il tecnico emiliano e si parla di ciclo finito, dall’altro, però, si ha la consapevolezza che quanto fatto fino ad oggi dai rossoneri è grande merito dell’allenatore. La decisione verrà presa verso la fine della stagione e tanto dipenderà, anche, dal cammino in Europa League. Se arrivare in fono alla competizione potrebbe significare riconferma, al contrario, uscire in maniera troppo anticipata potrebbe far ...