Pallavolo Serie C Maschile e Femminile

(Di martedì 13 febbraio 2024) Archiviato il turno di riposo per la fine del girone di andata, il Jolly Fucecchio ha ripreso a propria corsa nel girone B del campionato di. I bianconeri si sono infatti imposti nel proprio palazzetto con un netto 3-0 ai danni dellaCascina (parziali 25-19, 25-17, 25-20). Un successo mai in discussione, quello del Jolly Volley Fucecchio, che fra le mura amiche della Palestra Montanelli, ha conquistato l’intera posta in palio in poco più di un’ora. Tutti e tre i parziali indicano una superiorità che si è espressa chiaramente durante tutto l’arco della partita. Solo nel terzo set i bianconeri si sono un po’ rilassati, salvo, prontamente richiamati dal loro coach, riprendere subito la corsa verso la vittoria di questa decima giornata. Con questi tre punti i fucecchiesi si sono portati a 17 punti, assestandosi a ...

