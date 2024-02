Pallanuoto Serie C Quarta vittoria per la Reggiana

(Di martedì 13 febbraio 2024)in altrettanti match disputati per la(12), solitaria al vertice del campionato diC. La formazione granata si impone 16-6 in trasferta con la CSS Verona (0) e prosegue nella propria corsa a punteggio pieno con 2 lunghezze di vantaggio sul tandem composto da Sporting Lodi e Mestrina. Sugli scudi Curti, autore di un pokerissimo, mentre a completare lo score sono Roldan (3), Ruini (2), Righetti (2), Montante, Lepore, Borsari ed Algeri. Nel prossimo turno un’altra gara esterna, stavolta a Cremona, al cospetto della nobile decaduta Canottieri Bissolati. "Aver subito l’1-0 ha suonato da scossa dopo un approccio un po’ molle e siamo subito riusciti a prendere un vantaggio importante – spiega il bomber deò match Alejandro Roldan – ruotando poi tutti gli effettivi a disposizione. Non ...

Due giorni di allenamento intenso per la Olio di Calabria Igp Cosenza Pallanuoto, che ha ospitato la SIS Roma per un common training. Entrambe le squadre militano nel campionato di A1 di pallanuoto ...