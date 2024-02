Pallanuoto | Edoardo Di Somma | “Abbiamo giocato spensierati” Francesco Condemi | “I fuoriclasse come Di Fulvio si vedono in queste situazioni”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 febbraio 2024) Una splendida Italia rimonta e batte la Grecia per 11-10 nei quarti di finale dei Mondiali di Doha. Il Settebello è in semifinale, al termine di una parte conclusiva di match davvero esaltante per com’è arrivata la rimonta. E a fine partita iri fanno capire tutta la gioia esistente. CosìDinell’intervista (breve) in inglese a fine gara: “Congratulazioni alla Grecia. Sono molto felice per questo risultato, lo volevamo molto. Siamo davvero felici, dobbiamo continuare così“., INFINITO SETTEBELLO! Ribalta la Grecia in 2 minuti e mezzo e vola in semifinale ai Mondiali! E poi, alla Rai: “Percorso tosto, volevamo dimostrare di meritare questo risultato. Fa capire a tutti cosa vogliamo e dove meritiamo di essere.con la testa, ...