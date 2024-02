Pallamano A Gold La Macagi Cingoli va in Alto Adige a San Valentino | domani la sfida al Bolzano

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 13 febbraio 2024) I cingolani, reduci da tre vittorie di fila, affrontano la formazione di Sporcic, alla quinta partita in 13 giorni, Palazzi: “Stiamo dimostrando di voler restare in Serie A, 13 febbraio 2024 – Lafesteggia Sancon una partita dimercoledì 14 febbraio, infatti, i ragazzi di Palazzi recuperano la gara della 15^ giornata di Serie Ain casa delquinto in classifica. Strappini e compagni sono reduci da tre vittorie consecutive e sperano di mettere paura anche alla blasonata formazione quinta in classifica, semifinalista di Coppa Italia. La partita di andata Al PalaQuaresima, alla seconda giornata,accarezzò più volte la possibilità di conquistare ...