Palestina | alla Camera si vota sulle sei mozioni Telefonata tra Meloni e Schlein La leader dem | “Sui palestinesi in corso punizione collettiva”

(Di martedì 13 febbraio 2024) È iniziato nell’Aula dellal’esame delle seipresentate sulla crisi in Medio Oriente e l’offensiva di Israele nella Striscia di Gaza. Le opposizioni hanno presentato cinque testi diversi: il Pd con la prima firma della segretaria Elly, il M5s con il capogruppo Francesco Silvestri, Azione con Ettore Rosato, Italia viva con Davide Faraone e l’Alleanza Verdi e Sinistra con Nicola Fratoianni. La maggioranza invece si è raccolta intorno a un atto di indirizzo unitario, a prima firma del deputato di Forza Italia Andrea Orsini. In Aula per il governo è presente il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli, di Fratelli d’Italia, che ha espresso parere positivo sul documento della maggioranza e chiesto alcune riformulazioni a quelli delle opposizioni. Prima dell’inizio della discussione – come aveva annunciato – ...

“Cosa ha detto Mattarella?”. Era in prima fila Franca Caffa fra i manifestanti pro Palestina che sabato a Milano hanno tentato di sfilare in corteo ... (ilfattoquotidiano)

Dalle ore 14, alla Camera dei deputati, è previsto il seguito della discussione delle mozioni relative alle iniziative in merito alla crisi in Medio ... (ilfattoquotidiano)

Roma, 13 feb – "Israele ha diritto ad esistere in pace e sicurezza ma dall'altra parte non c'è neanche il riconoscimento dello Stato di Palestina: la nostra mozione chiede al governo di spingere per ...Scontri tra manifestanti e polizia davanti alla sede Rai di Napoli, dove circa 200 attivisti si sono radunati per protestare contro il comunicato dell'ad Sergio sul conflitto a Gaza ...Ghali a Sanremo, manifestazione davanti alla sede Rai di Napoli Manifestazione davanti alla sede Rai di viale Marconi a Napoli, organizzata da Potere al Popolo, Rete per la Palestina Libera e disoccup ...