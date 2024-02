Palestina | alla Camera la discussione delle mozioni sulla crisi in Medio Oriente | la diretta

La memoria della sua persecuzione, insieme a quella di altri 6 sopravvissuti è al centro della performance Keep Me in Mind, che da oltre dieci anni ... (corriere)

Roma, 13 feb. (askanews) – Il 17 febbraio inaugura a Quartu Sant’Elena, presso lo spazio espositivo “The Social Gallery” in via Eligio Porcu 43 la mostra fotografica “Ponti di dialogo-Fotografie dai c ...La manifestazione per la pace, cessate il fuoco, arriva anche a Monza il prossimo 24 febbraio. Corteo in partenza alle 16.30.Da Ghali a D'Amico. La Rai è in piena censura di Stato. L'ad Sergio in soccorso della Meloni. Il Web insorge e la Venier blocca i commenti sui social.