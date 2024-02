Palermo | troppi incidenti tra le vie Mattei e Ducrot | “Serve rotatoria”

Leggi tutta la notizia su ilpalermo

(Di martedì 13 febbraio 2024)– La consigliera comunale Giovanna Rappa, insieme alla IV Commissione consiliare permanente, ha effettuato la scorsa settimana un sopralluogo nella zona industriale di Brancaccio, in seguito a numerose segnalazioni di imprese che lamentano i frequenti e graviall’incrocio tra le vie Enrico. La Commissione ha verificato la possibilità di installare unaper mettere in sicurezza la viabilità in quel punto, divenuto pericoloso per automobilisti e imprese locali. È stato infatti richiesto un pronto riscontro da parte dell’Ufficio Traffico del Comune, anche in considerazione dell’ennesimo incidente verificatosi proprio ieri, che solo per caso non ha avuto conseguenze tragiche per le persone, ma ha nuovamente danneggiato i muri di cinta di un’azienda. La ...