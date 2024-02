Palermo | la figlia prediletta e il ruolo attivo nella strage Il terribile sospetto | segregati | incaprettati e poi uccisi

(Di martedì 13 febbraio 2024) Lavicenda di Altavilla Milicia, in provincia di, continua a tenere banco. Emergono dettagli sempre più inquietanti sulladi famiglia compiuta da Giovanni Barreca, l'uomo che ha ucciso la moglie e due dei suoi tre figli. I carabinieri hanno fermato anche Sabrina Fina e Massimo Carandente con l’accusa di complicità. Avrebbero suggerito e poi partecipato al triplice omicidio, compiuto per scacciare il demonio da casa. Le indagini però - si legge su Il Corriere della Sera - potrebbero allargarsi. Andando a toccare una presunta setta chiamata "Fratelli di Dio". I due infatti si facevano chiamare così in casa Barreca, dove si erano stabiliti negli ultimi giorni. Mentre ci sono sospetti sulla terzadel muratore, scampata al massacro. I carabinieri ...

La 17enne e il racconto dell’orrore . Forse è stata drogata e costretta ad assistere allo sterminio della sua famiglia. Per giorni ha vissuto in ... (corriere)

Roberto Amatulli è il santone seguito da Giovanni Barreca prima della strage di Palermo: il servizio a Le Iene Virgilio20:32 12-Feb-24 Giovanni Barreca, le ossessioni del killer di Altavilla. Le botte ...Il fratello della mamma uccisa con i figli: «Ci parlò di quella coppia» La pista della setta si allarga: indagini per cercare altri registi dei tre delitti ...