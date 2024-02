Paesi Bassi | strada in salita per formare un governo di coalizione

Negli ultimi anni la vita della principessa Amalia dei Paesi Bassi non è stata semplice. L’erede al trono, infatti, è stata costretta ad abbandonare ... (velvetmag)

La FIBA ha reso noti i gironi del torneo preolimpico di Basket 3×3 femminile , che si svolgeranno a Debrecen, in Ungheria , tra il 16 e il 19 maggio. ... (sportface)

A fomentare gli animi già roventi ci pensa anche l’introduzione della farina d’insetti e della carne coltivata ...A fomentare gli animi già roventi ci pensa anche l’introduzione della farina d’insetti e della carne coltivata ...Il punto di non ritorno del clima globale Un gruppo di scienziati dell’Università di Utrecht, nei Paesi Bassi, ha sviluppato un modello climatico che prevede un punto di non ritorno per il clima globa ...