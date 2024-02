Pace e reddito | così la Sinistra tornerà credibile di F Dolce

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 13 febbraio 2024) Come la famosa “rana che bolle” di Noam Chomsky i cittadini, italiani e non, nel corso degli ultimi anni hanno subìto un lento ma inesorabile avvicinamento ad un versante politico sempre più spostato a destra. Una finestra di Overton sempre più conservatrice con dei valori e un relativo linguaggio che hanno creato terreno fertile per la destra radicale in tutte le fasce della popolazione, lasciando allaun campo sempre più corroso, abitato da persone scoraggiate e disilluse. Ma come siamo arrivati fin qui? Guardandoci indietro, molti segnali sono passati sottotraccia e molte reazioni sono state provocate da narrazioni completamente dissociate dalla realtà. Per riuscire a metterle a fuoco è necessario allargare lo sguardo e DiEM25, e il suo partito Mera 25, ha nel suo DNA la fortuna di essere un movimento transnazionale. Grazie a questo riesce a mettere a ...