Pablo Picasso | lo straniero Anima dell’uomo moderno

(Di martedì 13 febbraio 2024) Daa Dolce e Gabbana, da Edvard Munch a Mike Bongiorno, fino al regista Tim Burton. Sono quasi 50 le mostre in programma nel 2024 a Milano. Come il 2025, l’anno in corso sarà nel segno dell’arte moderna e contemporanea, oltre che dal rapporto privilegiato tra l’Italia e la Francia, tra Milano e Parigi. A cominciare dal grande ritorno di. Sono ben due le esposizioni a lui dedicate: una a Palazzo Reale da settembre, in collaborazione con il Musée national-Paris, che seguirà il filo rosso del suo status di "eterno"; l’altra al Mudec, in collaborazione con i principali musei spagnoli e gli eredi di. A maggio, a Palazzo Reale, Ercole Pignatelli reinterpreterà in chiave performativa Guernica, capolavoro di, dipingendo ...

In mostra al Jewish Museum di New York, sulla Fifth Avenue, accanto a Central Park, le opere di Zoya Cherkassky. Con continui richiami all'opera di Picasso e all’”urlo" di Edvard Munch, le immagini ev ...Da Brassaï a Palazzo Reale di Milano a Hokusai e il suo mondo fluttuante al Museo di Roma, passando per i bronzi di San Casciano al MANN di Napoli, ecco le mostre da non perdere a febbraio ...Si comincia oggi alle 17.30 con Pablo Picasso e Gloria Fossi, in una lezione dal titolo: "Io, Picasso. Suggestioni", nella sede della Fondazione Poma in piazza San Francesco a Pescia. La studiosa ...