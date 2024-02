P Stretto | esposto Pd-Avs Salvini | si fa

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 13 febbraio 2024) 17.33di Pd e Avs alla Procura di Roma per il Ponte sullo, a causa di "totale assenza di trasparenza. Non sono stati resi pubblici documenti fondamentali". M5S non firma l', ma Conte dice: "Siamo contrari all'opera". Pronta la replica del ministro: "Il partito dei No è senza vergogna.Non vincono alle urne e usano i tribunali per fermare l'opera. Il Ponte si farà e sarà un vanto per tutti". La Societàdi Messina fa sapere che il progetto è in approvazione."Dati presto pubblici.Ricorso inammissibile".