Outing a Mahmood e Mengoni | cari Gomez e D' Agostino | è un gesto violento

(Di martedì 13 febbraio 2024) I due giornalisti, rei di avere fattoai cantanti, ci hanno ricordato come certe pratiche - così come gli stereotipi che le motivano - sono dure a morire

In tv Peter Gomez e Roberto D’Agostino hanno divulgato pubblicamente l’orientamento sessuale dei due cantanti ma loro, invece, non lo hanno mai ... (repubblica)

I due giornalisti parlano dell'orientamento sessuale dei cantanti che non hanno mai fatto coming out Marco Mengoni e Mahmood "gay dichiarati". Fa ... (sbircialanotizia)

"Rappresenta amore e protezione ed è un video per chiunque abbia mai provato il dolore di essere emarginato," ha detto l'attivista, regista e designer Chavarria ..."Lo scorso anno ci fu lo scandalo per il bacio di Rosa Chemicals a Fedez. Quest'anno Mengoni, che è gay dichiarato, con il giochino dell'ammazzamosche ha baciato solo donne", dice D'Agostino. "Anche ...Barbara D'Urso sta tornando in televisione Un quesito che molti italiani si stanno ponendo, soprattutto nell'ultimo periodo. Dopo l'addio burrascoso a Mediaset, che non ha deciso ...