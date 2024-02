Ostia | intensa mareggiata danneggia gli stabilimenti balneari | inghiottite le cabine sulla spiaggia – Video

Ostia, 9 febbraio 2024 – “E’ imminente l’avvio di un importante cantiere nel quartiere di Casal Palocco, per il rifacimento di via Alessandro Magno e via Gorgia di Leontini, a cura del Municipio Roma ...“Tornare nell’azienda in cui sono nato e cresciuto è un’emozione molto intensa”, commenta il conduttore.Cronaca Roma - 06/02/2024 10:05 - Da venerdi 2 a domenica 4 febbraio, si é svolto a Roma il 58° Campionato Italiano Assoluto 2024 di karate presso il PalaFijlkam di Ostia (Roma).