Ostia Antica | parco d’affaccio sul Tevere per il Giubileo | cantieri al via a marzo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 13 febbraio 2024) Roma, 13 novembre 2024 – In arrivo ilsulad. Prende infatti il via il grande intervento di rigenerazione dell’asse urbano delche porterà alla creazione del grandolineare. L’assessore all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma capitale Sabrina Alfonsi ha presentato i progetti esecutivi dei cinque Parchisulinseriti nell’area tematica “Ambiente e Territorio –e le vie d’acqua” contenuta nel Programma degli interventi essenziali ed indifferibili nella città di Roma in preparazione del2025. E tra questi c’è, come anticipato, ilche vedrà la luce ad ...