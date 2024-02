Osimhen ha fatto più gol di Simeone e Raspadori insieme | 7 gol per i vice di Victor CorSport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 13 febbraio 2024) Per il Corriere dello Sport, è un paradosso che il Napoli debba aggrapparsi avisto che De Laurentiis ha pubblicamente annunciato il suo addio a fine stagione. La verità però è cheha segnato più di tutti gli attaccanti del Napoli messi. Otto gol in stagione per il nigeriano, nonostante le diverse partite saltate, sette per. Il Napoli chiede ail regalo d’addio Scrive il Corriere dello Sport: “Il Napoli si aggrappa ai gol diper salvare l’anno in campionato e in Champions con il Barcellona. Uno dei centravanti più ambiti sul mercato che Adl ha già salutato pubblicamente, certificandone l’addio a giugno, ma a cui prima chiederà un ultimo regalo d’addio. Mai come in questo periodo la ...