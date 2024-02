Osimhen avrà poche ore per smaltire la delusione Coppa d’Africa Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 13 febbraio 2024) “Tre punti, tre linee, tre punti. È la sequenza in codice Morse che serve a trasmettere un SOS, il segnale universale d’aiuto. E il Napoli, il suo, lo sta lanciando da settimane” scrive Salvatore Malfitano sulladello Sport. L’unica possibile soluzione al momento appare il ritiro diche sarà a Napoli domani dopo la. Quello che bisognerà vedere però sono le condizioni, sia fisiche che emotive, del calciatore nigeriano. Victor è reduce da un problema addominale che lo ha messo a rischio per la semifinale della competizione africana e in più, sottolinea la rosea si è infranto il suo sogno di vincere laIl ritorno dia Napoli “L’attaccante ha accarezzato il sogno di conquistare il trofeo, la Nigeria si e? spinta fino alla finale per poi ...