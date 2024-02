Oscar 2024 | sarà la Rai a trasmettere la cerimonia? Ecco i dettagli

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 13 febbraio 2024) Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, sembra che la 96esima edizione degliche andrà in onda la notte dell’11 Marzononpiù un’esclusiva Sky, ma verrà trasmessa dalla Rai. Federico Pontiggia ha dichiarato, sulla rivista Il Cinematografo, che quest’annola Rai ad avere l’esclusiva per la trasmissione più importante dell’anno a tema cinema. Il punto di svolta sarebbe dato proprio dalla candidatura a Miglior film internazionale di Matteo Garrone per Io Capitano, prodotto da Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution. Per questo motivo ci sarebbe l’interesse da parte dell’emittente di portare laal pubblico italiano e avere Alberto Matano come conduttore in studio. Il palco degli, fonte: Kevin WinterDa tantissimi anni la ...