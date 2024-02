Orsi polari a rischio | non riescono ad adattarsi alla riduzione del ghiaccio artico e fanno fatica a cacciare le foche

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il surriscaldamento globale e lo scioglimento edei ghiacci porta molti problemi a livello ambientale, ma soprattutto danneggia gli animali che vivono in questi ambienti. In plare gli, che nonadal clima più caldo dell’. Infatti con ladei ghiacci si riducono anche le loro zone di caccia abituali, che li porta a mangiare meno o peggio e rischiare di morire di fame. Glistanno cercando nuove soluzioni a questo problema, come andare a caccia di altri animali, come gli uccelli, e ridurre i consumi di energia. Infatti glipassano gran parte della loro vita sui ghiacci e la loro abituale fonte di sostentamento sono le ...