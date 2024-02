Organici docenti per il 2024 25 | chiuse le iscrizioni spunta il “sovrannumerario” Come si diventa “perdente posto”

(Di martedì 13 febbraio 2024)per l'anno scolastico/25: la chiusura delle, posta quest'anno al 10 febbraio, apre la fase in cui le segreterie scolastiche cominciano a caricare sul SIDI i dati relativi alla formazione delle classi. Il procedimento non interessa solo le prime classi, ma tutte le articolazioni dell'istituto. E' l'operazione che determina l'eventuale "docente". L'articolo .

Si è svolta oggi un'informativa tra sindacati e Ministero sulle dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2024/25. Dai primi ... (orizzontescuola)

La Uil Scuola Rua è contraria alla norma in arrivo dal MIM sul blocco dei supplenti di sostegno per garantire la continuità didattica.UGL: ‘La riforma Valditara disegna una scuola propositiva, si vada avanti con coraggio’ 12 Febbraio 2024 Organico ATA PNRR ...importi e richieste 12 Febbraio 2024 Concorso docenti 2020: il Consiglio ...Il mondo della scuola molisana ancora alle prese con problemi di organici. L'ultima denuncia, in ordine di tempo, arriva dalla Cisl Scuola di Abruzzo ...