Ordina 8 teglie di pizza per scherzo | scatta la lite con il rider

(Di martedì 13 febbraio 2024) AGI - Sono intervenuti i carabinieri, un mese fa, a Dolianova (Sud Sardegna) per un litigio fra unche doveva consegnare a domicilio ben ottodie i destinatari, i quali sostenevano di non averle maite e non le volevano pagare. Al corriere risultava il contrario. Il presunto equivoco aveva poi scatenato querele. Le indagini dei militari hanno accertato che l'ordine era partito da un'utenza telefonica riconducibile a una persona che, però, ha dichiarato di non saperne niente. Alla fine i carabinieri sono risaliti al figlio quindicenne del destinatario delle pizze: il ragazzo ha poi ammesso di averto le pizze pere di essersi divertito ad assistere al litigio fra i familiari e il. Le querele, quindi, sono state ritirate, ...

